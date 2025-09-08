Лидеру литовских ультраправых грозит штраф в 50 тысяч евро за антисемитские заявления

Прокурор предлагает наказать лидера литовской ультраправой партии "Заря Нимана" штрафом в более чем 50 тысяч евро за антисемитские высказывания.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Прокурор Юстас Лаучюс предлагает штраф в размере более 50 тысяч евро для лидера "Зари Ниману" Ремигиюса Жемайтатиса, которого обвиняют в подстрекательстве антисемитских настроений и отрицании преступлений нацистского режима против евреев.

Общая сумма предложенного штрафа – 51250 евро.

Прокурор считает весомым фактором в оценке действий Жемайтатиса то, что речь идет о поступке депутата Сейма и лидера одной из коалиционных партий.

Жемайтатис заявил, что видит в обвинениях политическую игру.

"Я не видел таких наказаний за незначительные преступления. Очевидно, что это политизированное решение", – заявил он. Политик считает, что суд не удовлетворит ходатайство прокуратуры о наказании.

Напомним, после переформатирования правительства Литвы скандальную "Зорю Ниману" снова пригласили в коалицию, что вызвало акции протеста со стороны критиков этой политсилы.

