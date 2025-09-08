Латвійські прикордонники знайшли повітряні кулі з контрабандними цигарками з Білорусі

Латвійські прикордонники виявили вантаж контрабандних цигарок з Білорусі, які переправили через кордон за допомогою повітряних куль.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

У понеділок 8 вересня латвійські прикордонники Аугшдаугавського краю виявили на узліссі прямокутні чорні пакунки, прив’язані до двох метеокуль. Всередині виявилися пакунки із 60 тисячами цигарок NZ Gold з акцизними марками Білорусі.

За фактом контрабанди відкрили кримінальне провадження щодо незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів у великих обсягах.

Подібні випадки контрабанди фіксуються і на території Литви, в одному випадку за одну ніч виявили понад 10 метеокуль з контрабандними вантажами.

У зв’язку з цим в країні ухвалили поправки, що дозволяють збивати подібні об’єкти.