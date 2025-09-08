Укр Рус Eng

Латвійські прикордонники знайшли повітряні кулі з контрабандними цигарками з Білорусі

Новини — Понеділок, 8 вересня 2025, 16:08 — Марія Ємець

Латвійські прикордонники виявили вантаж контрабандних цигарок з Білорусі, які переправили через кордон за допомогою повітряних куль. 

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда". 

У понеділок 8 вересня латвійські прикордонники Аугшдаугавського краю виявили на узліссі прямокутні чорні пакунки, прив’язані до двох метеокуль. Всередині виявилися пакунки із 60 тисячами цигарок NZ Gold з акцизними марками Білорусі. 

 

За фактом контрабанди відкрили кримінальне провадження щодо незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів у великих обсягах. 

Подібні випадки контрабанди фіксуються і на території Литви, в одному випадку за одну ніч виявили понад 10 метеокуль з контрабандними вантажами. 

У зв’язку з цим в країні ухвалили поправки, що дозволяють збивати подібні об’єкти.

Латвія
