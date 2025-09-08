Латвийские пограничники нашли воздушные шары с контрабандными сигаретами из Беларуси

Латвийские пограничники обнаружили груз контрабандных сигарет из Беларуси, которые переправили через границу с помощью воздушных шаров.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

В понедельник 8 сентября латвийские пограничники Аугшдаугавского края обнаружили на опушке леса прямоугольные черные пакеты, привязанные к двум метеошарам. Внутри оказались пакеты с 60 тысячами сигарет NZ Gold с акцизными марками Беларуси.

По факту контрабанды открыли уголовное производство по незаконному перемещению через границу табачных изделий в больших объемах.

Подобные случаи контрабанды фиксируются и на территории Литвы, в одном случае за одну ночь обнаружили более 10 метеошаров с контрабандными грузами.

В связи с этим в стране приняли поправки, позволяющие сбивать подобные объекты.