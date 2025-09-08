Молдовани вважають найбільшими проблемами країни бідність і корупцію

Громадяни Молдови вважають найбільшими проблемами країни корупцію та бідність, а основні очікування пов’язані з покращенням рівня життя.

Як повідомляє Newsmaker, про це свідчать результати дослідження громадської думки від iData.

На запитання про найбільш серйозні проблеми Молдови 13,9% опитаних назвали корупцію, 12,4% – бідність, 9,8% – низькі доходи (відтак сукупно про проблему низьких доходів кажуть понад 22% опитаних).

9,6% опитаних стурбовані загрозою зменшення населення Молдови, що на 4,7 пункту більше, ніж під час попереднього опитування.

8% назвали проблемою нестачу робочих місць, 7,3% – інфляцію.

На запитання про їхні пріоритетні очікування від роботи нового парламенту й уряду 61% назвали підвищення заробітних плат і пенсій, 57,4% – економічний розвиток і створення робочих місць, боротьбу з корупцією – 46,8%.

22% очікують покращення якості медичних послуг, 14,1% – розвитку сільського господарства, 14,1% – "забезпечення миру і стабільності у регіоні".

Збір даних для опитування проводили у період з 20 серпня по 3 вересня серед 1059 респондентів, можлива похибка складає ±2.9%.

Також опитування показало, що партія президентки Санду не є лідером рейтингів перед парламентськими виборами. що пройдуть 28 вересня.

Нагадаємо, Санду раніше заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові.