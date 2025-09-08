Молдоване считают самыми большими проблемами страны бедность и коррупцию

Граждане Молдовы считают самыми большими проблемами страны коррупцию и бедность, а основные ожидания связаны с улучшением уровня жизни.

Как сообщает Newsmaker, об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения от iData.

На вопрос о наиболее серьезных проблемах Молдовы 13,9% опрошенных назвали коррупцию, 12,4% – бедность, 9,8% – низкие доходы (поэтому совокупно о проблеме низких доходов говорят более 22% опрошенных).

9,6% опрошенных обеспокоены угрозой уменьшения населения Молдовы, что на 4,7 пункта больше, чем во время предыдущего опроса.

8% назвали проблемой нехватку рабочих мест, 7,3% – инфляцию.

На вопрос об их приоритетных ожиданиях от работы нового парламента и правительства 61% назвали повышение заработных плат и пенсий, 57,4% – экономическое развитие и создание рабочих мест, борьбу с коррупцией – 46,8%.

22% ожидают улучшения качества медицинских услуг, 14,1% – развития сельского хозяйства, 14,1% – "обеспечения мира и стабильности в регионе".

Сбор данных для опроса проводили в период с 20 августа по 3 сентября среди 1059 респондентов, возможная погрешность составляет ±2,9%.

Также опрос показал, что партия президента Санду не является лидером рейтингов перед парламентскими выборами, которые пройдут 28 сентября.

Напомним, Санду ранее заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, устройства проплаченных протестов и тому подобное.

