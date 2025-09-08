Партія Санду не лідирує всередині Молдови напередодні парламентських виборів

Напередодні парламентських виборів у Молдові керівна партія "Дія і солідарність" (PAS) поступається в популярності Патріотичному виборчому блоку на чолі з соціалістом Ігорем Додоном всередині Молдови.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування громадської думки, представлені 8 вересня соціологічною компанією iData, які наводить Newsmaker.

Опитування показує, що якби вибори відбулися найближчої неділі, Патріотичний виборчий блок отримав би 25,2% голосів від загальної кількості респондентів, тоді як керівна PAS, пов'язана з президенткою Маєю Санду, – 24,3%.

Директор iData Михай Бологан уточнив, що результати перераховані з урахуванням реальної структури виборців, які приходять на вибори. Крім того, опитування не враховує голоси діаспори.

Якщо враховувати тільки тих, хто вже визначився зі своїм вибором, то Патріотичний блок підтримують 36% виборців, а PAS – 34,7%. Такий незначний розрив перебуває в межах статистичної похибки.

До парламенту також можуть пройти "Наша Партія" на чолі з Ренато Усатим, яка набирає 5,9% від загальної кількості учасників опитування, і блок "Альтернатива", за який готові проголосувати 5,5% від загальної кількості респондентів. Решта політичних формувань не долають виборчий поріг.

Згідно з розрахунками iData, заснованими на голосах виборців, які визначилися, і без урахування діаспори та Придністров'я, Патріотичний блок може розраховувати на 42 мандати. PAS отримують 40 місць. Двома іншими силами, що проходять до парламенту, стають "Наша Партія", яка може отримати 10 мандатів, і блок "Альтернатива" з 9 мандатами.

Проте Бологан вважає, що діаспора може принести PAS додатково 7 мандатів.

Ключовим фактором майбутніх виборів залишається високий відсоток невизначених виборців. 30% респондентів заявили, що ще не вирішили, за кого голосуватимуть.

Опитування iData було проведено з 20 серпня по 3 вересня на репрезентативній вибірці з 1059 респондентів. Максимальна похибка вибірки становить ±2,9%.

Нагадаємо, Санду раніше заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові.