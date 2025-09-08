В Стамбуле оппозиционеры забаррикадировали офис, чтобы сорвать назначение нового руководителя

В понедельник, 8 сентября, турецкие оппозиционные депутаты сложили столы и стулья у входа в офис штаб-квартиры своей партии в Стамбуле, чтобы заблокировать полицию и предотвратить замену чиновника, которого суд уволил на прошлой неделе.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

На прошлой неделе стамбульский суд принял решение об отстранении от должности председателя CHP (Республиканская народная партия) в Стамбуле Озгура Челика из-за якобы нарушения. Суд постановил, что Гюрсель Текин, бывший заместитель председателя CHP, должен временно заменить Челика.

CHP отклонила это решение, заявив, что Текин был исключен из партии, и пообещала не отдавать должность Челика никому.

После заседания кабинета министров президент Реджеп Эрдоган заявил, что оппозиция должна уважать верховенство права и прекратить нарушать спокойствие нации.

Назначенный судом Текин прибыл в штаб-квартиру CHP среди протестов, чтобы занять должность. Он вошел в здание при поддержке полиции после противостояния с членами партии.

Затем депутаты CHP нагромоздили мебель почти до верха дверей, чтобы предотвратить вход полиции и Текина. На лестнице возле офиса полицейские эвакуировали сторонников CHP, применив перцовый спрей, чтобы заставить их выйти, сообщили свидетели.

А за пределами здания сотни сотрудников полиции задержали протестующих, применив слезоточивый газ.

Отметим, арест оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу вызвал крупнейшие антиправительственные протесты в Турции за последние годы. Люди каждую ночь собирались возле стамбульской мэрии и часто вступали в столкновения с полицией.

В июне Имамоглу и его адвокаты бойкотировали судебное заседание, утверждая, что позднее изменение места проведения заседания было незаконным.

Это дело касалось комментариев Имамоглу относительно судебного преследования других должностных лиц из его Республиканской народной партии и является одним из многочисленных уголовных обвинений, выдвинутых против него.

16 июля в Турции Имамоглу приговорили почти к двум годам тюремного заключения после того, как суд признал его виновным в "угрозах" главному прокурору Стамбула.

