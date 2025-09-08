Парламентські вибори в Норвегії: партія премʼєра має шанси утримати владу

Попередні результати парламентських виборів у Норвегії свідчать про перемогу коаліції меншості на чолі з лідером Лейбористської партії, чинним премʼєром Йонасом Гаром Стьоре.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прогноз телеканалу NRK на основі підрахунку понад 72% голосів свідчить, що Лейбористська партія перемагає на виборах з майже 28% голосів.

На другому місці опинилась ультраправа Партія прогресу з майже 24% (удвічі кращий результат за попереднє скликання парламенту), а Консервативна партія, хоч і третя з майже 15%, погіршила результат на майже 6 пунктів.

Разом із чотирма меншими партіями коаліції уряд Стьоре може розраховувати на підтримку 89 мандатів від лівих і лівоцентристських партій, тоді як для більшості потрібно мінімум 85.

Прогноз газети VG дає норвезьким лейбористам 28%, Партії прогресу – 24,8%, а Консерваторам – 14,2%. Уряду Стьоре прогнозують підтримку 88 мандатів, що хоч і менше, але все одно достатньо для більшості.

Через складну виборчу систему Норвегії результати ще можуть зазнати змін. Прогнози будуються на голосах, які виборці віддали заздалегідь, що є поширеною практикою в країні.

Парламентські вибори в Норвегії були викликані виходом з коаліції на початку 2025 року Центристської партії, яка висловила незгоду через впровадження енергетичної політики ЄС.

