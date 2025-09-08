Предварительные результаты парламентских выборов в Норвегии свидетельствуют о победе коалиции меньшинства во главе с лидером Лейбористской партии, действующим премьером Йонасом Гаром Стьёре.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Прогноз телеканала NRK на основе подсчета более 72% голосов свидетельствует, что Лейбористская партия побеждает на выборах с почти 28% голосов.

На втором месте оказалась ультраправая Партия прогресса с почти 24% (вдвое лучший результат по сравнению с предыдущим созывом парламента), а Консервативная партия, хотя и третья с почти 15%, ухудшила результат почти на 6 пунктов.

Вместе с четырьмя меньшими партиями коалиции правительство Стьоре может рассчитывать на поддержку 89 мандатов от левых и левоцентристских партий, тогда как для большинства нужно минимум 85.

Прогноз газеты VG дает норвежским лейбористам 28%, Партии прогресса – 24,8%, а Консерваторам – 14,2%. Правительству Стьоре прогнозируют поддержку 88 мандатов, что хоть и меньше, но все равно достаточно для большинства.

Из-за сложной избирательной системы Норвегии результаты еще могут претерпеть изменения. Прогнозы строятся на голосах, которые избиратели отдали заранее, что является распространенной практикой в стране.

Парламентские выборы в Норвегии были вызваны выходом из коалиции в начале 2025 года Центристской партии, которая выразила несогласие с внедрением энергетической политики ЕС.

Подробнее в статье: Пропагандисты Путина среди друзей Украины: чего ждать от выборов в Норвегии