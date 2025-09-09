Трамп використав вбивство українки у метро, щоб покритикувати демократів

Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство української біженки у метро Північної Кароліни, розкритикувавши своїх політичних опонентів з Демократичної партії.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Я побачив жахливе відео з прекрасною молодою українською біженкою, яка приїхала до Америки, рятуючись від жорстокої війни в Україні, і невинно їхала метро у місті Шарлотт, Північна Кароліна, де на неї жорстоко напав психічно неврівноважений злочинець", – написав Трамп.

Він згадав, що вбився був добре відомим рецидивістом, якого раніше неодноразово заарештовували і відпускали під "гарантії без застави" – загалом, за його словами, 14 разів.

"Що він взагалі робив у потязі й на вулицях? Такі злочинці мають перебувати за ґратами. Кров цієї невинної жінки буквально стікала з ножа вбивці, і тепер ця кров – на руках демократів, які відмовляються саджати небезпечних людей за ґрати, включно з колишнім ганебним губернатором і "самозваним сенатором" Роєм Купером", – написав Трамп.

Трамп при цьому не пояснив, який зв'язок між демократами і рішенням суду випустити рецидивіста на свободу.

Він заявив, що кожному штату потрібні закон і порядок, і республіканці можуть це забезпечити.

Американський президент також висловив обурення відсутністю уваги провідних ЗМІ до трагедії з убивством українки.

Українка, яка приїхала до США в пошуках безпечного місця, була вбита наприкінці серпня в поїзді на станції в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна. Жінку з численними ножовими пораненнями знайшли на станції East/West Boulevard.

Правоохоронці встановили, що вбивство вчинив 34-річний безпритульний Декарлос Браун. За судовими документами, Браун уже був заарештований кілька разів в період з 2011 року за звинуваченнями в крадіжці, грабежі з використанням зброї та погрозах.

Нагадаємо, португальський президент Марселу Ребелу де Соуза заявив, що в контексті війни в Україні президент США Дональд Трамп діє як російський агент та сприяє Російській Федерації.

Наприкінці серпня повідомлялося, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до нового мінімуму за його другий термін.