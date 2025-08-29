Президент Португалії заявив, що Трамп діє як російський агент

Португальський президент Марселу Ребелу де Соуза заявив, що в контексті війни в Україні президент США Дональд Трамп діє як російський агент та сприяє Російській Федерації.

Про це повідомляє португальська громадська телерадіокомпанія RTP, повідомляє "Європейська правда".

Заява португальського лідера пролунала під час Літнього університету Соціал-демократичної партії (PSD), який відбувається у Каштелу-де-Віде, де президент з’явився несподівано. Участь де Соузи була запланована, але у форматі відеоконференції.

На панелі під назвою "Відповіді президента" де Соуза виступив із промовою, у якій торкнувся міжнародної ситуації. У промові він назвав Дональда Трампа прикладом нового стилю політичного лідерства – більш емоційного та орієнтованого на безпосередній контакт із громадянами, без посередників, у світі, де баланс сил також змінився.

"І з однією особливою та складною річчю: головний лідер найбільшої наддержави світу, об’єктивно, є радянським, чи то пак російським агентом. Він функціонує як агент", – заявив португальський лідер, говорячи про дії президента США в контексті війни в Україні.

Президент Португалії підкреслив, що не йдеться про "союз, заснований на дружбі, економічній, ідеологічній чи доктринальній близькості. Я кажу, що з об’єктивної точки зору нове американське керівництво стратегічно сприяло Російській Федерації".

Нагадаємо, днями Трамп попередив про ризик "економічної війни", якщо він не зможе змусити Владіміра Путіна припинити війну в Україні.

Також він заявив, що заяви російської сторони щодо легітимності президента України Володимира Зеленського є лише "показухою".