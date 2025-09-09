Трамп использовал убийство украинки в метро, чтобы покритиковать демократов

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство украинской беженки в метро Северной Каролины, раскритиковав своих политических оппонентов из Демократической партии.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Я увидел ужасное видео с прекрасной молодой украинской беженкой, которая приехала в Америку, спасаясь от жестокой войны в Украине, и невинно ехала метро в городе Шарлотт, Северная Каролина, где на нее жестоко напал психически неуравновешенный преступник", – написал Трамп.

Он упомянул, что убитый был хорошо известным рецидивистом, которого ранее неоднократно арестовывали и отпускали под "гарантии без залога" – всего, по его словам, 14 раз.

"Что он вообще делал в поезде и на улицах? Такие преступники должны быть за решеткой. Кровь этой невинной женщины буквально стекала с ножа убийцы, и теперь эта кровь – на руках демократов, которые отказываются сажать опасных людей за решетку, включая бывшего позорного губернатора и "самозваного сенатора" Роя Купера", – написал Трамп.

Трамп при этом не объяснил, какая связь между демократами и решением суда выпустить рецидивиста на свободу.

Он заявил, что каждому штату нужны закон и порядок, и республиканцы могут это обеспечить.

Американский президент также выразил возмущение отсутствием внимания ведущих СМИ к трагедии с убийством украинки.

Украинка, которая приехала в США в поисках безопасного места, была убита в конце августа в поезде на станции в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Женщину с многочисленными ножевыми ранениями нашли на станции East/West Boulevard. Правоохранители установили, что убийство совершил 34-летний бездомный Декарлос Браун.

По судебным документам, Браун уже был арестован несколько раз в период с 2011 года по обвинениям в краже, грабеже с использованием оружия и угрозах.

Напомним, португальский президент Марселу Ребелу де Соуза заявил, что в контексте войны в Украине президент США Дональд Трамп действует как российский агент и способствует Российской Федерации.

В конце августа сообщалось, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до нового минимума за его второй срок.