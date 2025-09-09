Зеленський констатував, що Путін ухиляється від зустрічі, запрошуючи його до Москви

Президент України Володимир Зеленський вважає, що правитель Росії ухиляється від двосторонньої зустрічі з ним, запрошуючи його до Москви, та поіронізував, що так само Владімір Путін міг би приїхати до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю ABC, яке взяли на тлі знищеного російським обстрілом американського заводу на Закарпатті.

Зеленського запитали про висунуту очільником Кремля пропозицію зустрічі у Москві, що виглядає завідомо неприйнятним варіантом для України.

"Так він може приїхати до Києва", – відреагував Зеленський.

"Якщо він не хоче зустрічі під час війни – звісно, він може запропонувати щось, що для мене буде неприйнятно. Це зрозуміло – я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щоденно під ракетними ударами. Я не можу поїхати до столиці цієї країни-терориста. І він це розуміє. Це так само як я сказав, що він може приїхати до Києва", – продовжив Зеленський.

"Тож він це робить, щоби знову відтермінувати зустріч. Я завжди казав, що ми не можемо довіряти Путіну, що він веде гру. І він далі веде гру зі США – як мені видається", – підсумував він.

Водночас на питання про те, чи вважає Зеленський шанси на двосторонню зустріч "похованими", він відповів заперечно та нагадав, що сказав Трампу про свою готовність на зустріч з Путіним у будь-яких форматах, за умови, що це буде не на території Росії.

"Ми готові на будь-який формат, сісти і говорити. Навіть без передумов, які у нас були на початку року – що має бути припинення вогню, а потім зустріч; гарантії безпеки і потім зустріч", – сказав президент України.

Також в інтерв’ю він висловив думку, що Путін завдяки зустрічі з Трампом на Алясці "отримав те, що хотів".

Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо після переговорів з очільником Кремля у Китаї каже, що Путін готовий зустрітись із Зеленським не тільки в Москві.