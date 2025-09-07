Фіцо каже, що Путін готовий зустрітись із Зеленським не тільки в Москві

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розповів, що господар Кремля Владімір Путін під час бесіди з ним висловив готовність до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським "де завгодно", а не тільки у Москві.

Заяву Фіцо наводить TASR, повідомляє "Європейська правда".

Також словацький прем’єр сказав, що Зеленський під час зустрічі з ним дав зрозуміти, що готовий зустрітися з Путіним.

"Президент Зеленський не виграв би політично, якби зустрівся з президентом Путіним, і, звісно, громадяни РФ не були б у захваті, якби президент Путін зустрівся з президентом Зеленським. Але обидва розуміють, що, незважаючи на те, що це може завдати їм політичної шкоди, необхідно зустрітися і обговорити питання, тому що, якщо вони не будуть вести переговори, війна триватиме", – вважає Фіцо.

Він також повторив, що відносини з Росією необхідно нормалізувати.

На його думку, після закінчення війни необхідно якнайшвидше почати міжнародне співробітництво з нею.

Зустріч в Ужгороді 5 вересня стала першою можливістю двосторонніх переговорів для Володимира Зеленського і Роберта Фіцо.

Український президент, серед іншого, сказав, що у російської нафти немає майбутнього.

Він також висловив сподівання, що Словаччина долучиться до надання Україні гарантій безпеки.