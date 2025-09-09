Зеленский констатировал, что Путин уклоняется от встречи, приглашая его в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что правитель России уклоняется от двусторонней встречи с ним, приглашая его в Москву, и поиронизировал, что так же Владимир Путин мог бы приехать в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ABC, которое взяли на фоне уничтоженного российским обстрелом американского завода на Закарпатье.

Зеленского спросили о выдвинутом главой Кремля предложении встречи в Москве, что выглядит заведомо неприемлемым вариантом для Украины.

"Так он может приехать в Киев", – отреагировал Зеленский.

"Если он не хочет встречи во время войны – конечно, он может предложить что-то, что для меня будет неприемлемо. Это понятно – я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно под ракетными ударами. Я не могу поехать в столицу этой страны-террориста. И он это понимает. Это так же, как я сказал, что он может приехать в Киев", – продолжил Зеленский.

"Поэтому он это делает, чтобы снова отсрочить встречу. Я всегда говорил, что мы не можем доверять Путину, что он ведет игру. И он дальше ведет игру с США – как мне кажется", – подытожил он.

В то же время на вопрос о том, считает ли Зеленский шансы на двустороннюю встречу "похороненными", он ответил отрицательно и напомнил, что сказал Трампу о своей готовности на встречу с Путиным в любых форматах, при условии, что это будет не на территории России.

"Мы готовы на любой формат, сесть и говорить. Даже без предпосылок, которые у нас были в начале года – что должно быть прекращение огня, а потом встреча; гарантии безопасности и потом встреча", – сказал президент Украины.

Также в интервью он высказал мнение, что Путин благодаря встрече с Трампом на Аляске "получил то, что хотел".

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо после переговоров с главой Кремля в Китае говорит, что Путин готов встретиться с Зеленским не только в Москве.