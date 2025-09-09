Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що агентство внутрішньої безпеки його країни у понеділок, 8 вересня, затримало білоруського агента.

Про це він повідомив у вівторок, 9 вересня, у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

ВИПРАВЛЕНО О 20:26. Спершу у заголовку було написано, що у Польщі затримали білоруського агента-дипломата, проте мова йде про те, що Польща вислала білоруського дипломата після того, як затримала агента.

Туск заявив, що білоруського агента вдалося затримати у результаті співпраці, зокрема, зі службами Румунії та Чехії.

"Білоруський дипломат, який підтримував агресивні дії білоруських спецслужб проти нашої країни, також буде висланий з Польщі", – заявив Туск.

Звернемо увагу, що напередодні спецслужби Румунії, Угорщини та Чехії оголосили про ліквідацію білоруської розвідувальної мережі, створеної в Європі, а Прага додатково висилає одного працівника білоруського посольства.

9 вересня Туск заявив, що його країна цього тижня закриє кордон із Білоруссю на тлі майбутніх навчань "Запад-2025".