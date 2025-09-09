Польща повністю закриє кордон з Білоруссю через військові навчання "Запад"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна цього тижня закриє кордон із Білоруссю на тлі майбутніх навчань "Запад-2025".

Його слова цитує RMF24, передає "Європейська правда".

Туск заявив, що "агресивні російсько-білоруські навчання "Запад" розпочнуться в п'ятницю, 12 вересня.

"У четвер ввечері ми закриємо кордони з Білоруссю, включно із залізничними переїздами", – оголосив польський прем’єр.

Найбільші російсько-білоруські військові навчання цього року, "Запад-2025", відбудуться 12-16 вересня. Згідно з оголошеннями, в цих навчаннях візьмуть участь тисячі солдатів і сучасна військова техніка.

Зазначимо, командувач армії Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що з наближенням спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025" в країнах Балтії та Польщі будуть зосереджені близько 40 тисяч військовослужбовців.

А Литва запровадила обмеження на користування частиною свого повітряного простору перед навчаннями "Запад-2025".

Нещодавно на державному телеканалі Білорусі випустили сюжет з кадрами затримання польського громадянина Гжегожа Гавела з Кракова, його звинуватили у зборі інформації про навчання "Запад-2025".

Портал "Зеркало" зі свого боку з’ясував, що Гжегож Гавел є глибоко релігійним католиком, захищав дисертацію на цю тематику і належить до ордену кармелітів.

У Польщі назвали провокацією демонстративне затримання у Білорусі католицького монаха – громадянина Польщі за звинуваченнями у шпигунстві.

Того ж дня до МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі Кшиштофа Ожанну.