Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что агентство внутренней безопасности его страны в понедельник, 8 сентября, задержало белорусского агента.

Об этом он сообщил во вторник, 9 сентября, в соцсети Х, передает "Европейская правда".

ИСПРАВЛЕНО В 20:26. Сначала в заголовке было написано, что в Польше задержали белорусского агента-дипломата, однако речь идет о том, что Польша выслала белорусского дипломата после того, как задержала агента.

Туск заявил, что белорусского агента удалось задержать в результате сотрудничества, в частности, со службами Румынии и Чехии.

"Белорусский дипломат, который поддерживал агрессивные действия белорусских спецслужб против нашей страны, также будет выслан из Польши", – заявил Туск.

Обратим внимание, что накануне спецслужбы Румынии, Венгрии и Чехии объявили о ликвидации белорусской разведывательной сети, созданной в Европе, а Прага дополнительно высылает одного сотрудника белорусского посольства.

9 сентября Туск заявил, что его страна на этой неделе закроет границу с Беларусью на фоне предстоящих учений "Запад-2025".