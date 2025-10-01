Президентка Молдови: підхід до Гагаузії та Придністров'я повинен бути різним

Президентка Молдови Мая Санду висловилась щодо того, у який спосіб найкраще вирішити проблеми з двома проросійськими регіонами країни – Гагаузією та Придністров’ям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Newsmaker.

За її словами, влада повинна відновити відносини з жителями Гагаузії, діалог доведеться вибудовувати "практично з нуля".

"Потрібно їхати в Гагаузьку автономію і набагато серйозніше працювати з місцевими жителями. На жаль, багато років місцеві політики сіяли ненависть до Кишинева… Багато гагаузів вважають, що ми, Кишинів, хочемо зла, що ми не можемо мирно співіснувати, що вони можуть жити добре, тільки якщо Молдова буде під контролем Росії", – заявила Санду в ефірі програми În context на телеканалі Moldova1.

Вона підкреслила, що зараз влада повинна пояснити гагаузам, що корумповані політики "не можуть зробити їх щасливими".

"Потрібен час, щоб люди зрозуміли, що ми не вороги. За продаж голосів карають не тому, що ти гагауз, а тому, що це незаконно, і не важливо, з якого ти регіону", – додала Санду.

На її думку, до Придністров'я повинен бути інший підхід.

"Потрібно знайти рішення, щоб російська армія покинула нашу територію мирним шляхом", – сказала Санду.

Вона додала, що у влади є економічний план, який передбачає реінтеграцію, і завдання полягає у тому, щоб жителі побачили, що рівень життя на Правому березі Дністра вищий.

"Але найскладніше завдання зараз – як вивести російські війська, і після цього поетапна реінтеграція", – продовжила Санду.

Нагадаємо, депутатка парламенту Молдови від керівної партії PAS Іна Кошеру сказала в інтерв’ю "ЄП", що молдовська влада розробила план інтеграції невизнаного Придністровʼя, де з 1990-х років перебувають російські війська.

Зазначимо, що Кишинів послідовно виступає проти силових сценаріїв реінтеграції Придністровʼя.

Також молдовська сторона тривалий час декларує, що вступ Молдови до Європейського Союзу може передувати реінтеграції Придністровʼя.

