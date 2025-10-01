Президент Молдовы: подход к Гагаузии и Приднестровью должен быть разным

Президент Молдовы Мая Санду высказалась о том, как лучше всего решить проблемы с двумя пророссийскими регионами страны – Гагаузией и Приднестровьем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Newsmaker.

По ее словам, власть должна восстановить отношения с жителями Гагаузии, диалог придется выстраивать "практически с нуля".

"Нужно ехать в Гагаузскую автономию и гораздо серьезнее работать с местными жителями. К сожалению, много лет местные политики сеяли ненависть к Кишиневу... Многие гагаузы считают, что мы, Кишинев, хотим зла, что мы не можем мирно сосуществовать, что они могут жить хорошо, только если Молдова будет под контролем России", – заявила Санду в эфире программы În context на телеканале Moldova1.

Она подчеркнула, что сейчас власть должна объяснить гагаузам, что коррумпированные политики "не могут сделать их счастливыми".

"Нужно время, чтобы люди поняли, что мы не враги. За продажу голосов наказывают не потому, что ты гагауз, а потому, что это незаконно, и не важно, из какого ты региона", – добавила Санду.

По ее мнению, к Приднестровью должен быть другой подход.

"Нужно найти решение, чтобы российская армия покинула нашу территорию мирным путем", – сказала Санду.

Она добавила, что у власти есть экономический план, который предусматривает реинтеграцию, и задача состоит в том, чтобы жители увидели, что уровень жизни на Правом берегу Днестра выше.

"Но самая сложная задача сейчас – как вывести российские войска, и после этого поэтапная реинтеграция", – продолжила Санду.

Напомним, депутат парламента Молдовы от правящей партии PAS Ина Кошеру сказала в интервью "ЕП", что молдавские власти разработали план интеграции непризнанного Приднестровья, где с 1990-х годов находятся российские войска.

Отметим, что Кишинев последовательно выступает против силовых сценариев реинтеграции Приднестровья.

Также молдавская сторона длительное время декларирует, что вступление Молдовы в Европейский Союз может предшествовать реинтеграции Приднестровья.

