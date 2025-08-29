У партії Санду кажуть, що розробили план інтеграції Придністровʼя

Депутатка парламенту Молдови від керівної партії PAS Іна Кошеру сказала, що молдовська влада розробила план інтеграції невизнаного Придністровʼя, де з 1990-х років перебувають російські війська.

Про це вона сказала в інтервʼю "Європейській правді".

Кошеру розповіла, що молдовська сторона зараз більш оптимістично оцінює ситуацію з Придністровʼям насамперед тому, що Росія більше не постачає туди газ через Україну.

"Бюджет Придністров'я, який дозволяв існувати адміністрації цього регіону, формували з кількох основних джерел, і ключовим джерелом були доходи з продажу в Молдову електроенергії, виробленої з "безкоштовного" російського газу. Тепер вони не можуть продавати таку електрику і не мають грошей на існування", – пояснила вона.

Депутатка визнала, що Кишинів досі має певну енергетичну залежність від Придністров'я, але вона поступово знижується.

"У Придністров'я немає шляху вижити без нас. Тому ми вже підготували план, як інтегрувати цей регіон, як почати платити там зарплати, і вони знають про цей план. Це урядовий проєкт, який ми зараз обговорюємо. Він має назву "План реінтеграції Придністровського регіону", – розповіла Кошеру.

За її словами, реінтеграція Придністров'я до Молдови коштуватиме дуже дорого, але в разі перемоги проєвропейських сил на виборах 28 вересня "зміни у Придністровському регіоні відбудуться дуже швидко".

Зазначимо, що Кишинів послідовно виступає проти силових сценаріїв реінтеграції Придністровʼя.

Також молдовська сторона тривалий час декларує, що вступ Молдови до Європейського Союзу може передувати реінтеграції Придністровʼя.

Читайте повну версію інтервʼю з Іною Кошеру: "У нас вже є план, як інтегрувати Придністров'я".