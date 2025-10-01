ЗМІ: Мерц переконуватиме країни ЄС щодо 140 млрд євро для України за рахунок росактивів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує переконувати європейських колег щодо плану надання Україні 140 млрд євро протягом наступних двох років за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Мерц прагне переконати інших партнерів у ЄС щодо ідеї надання Україні 140 млрд євро підтримки протягом наступних двох років на військові витрати з використанням заморожених російських активів та буде говорити про це на євросамітах у Копенгагені 1-2 жовтня.

На думку Мерца, ця сума може зіграти вкрай важливу роль у спроможностях України.

Уряд Німеччини тривалий час стримано ставився до ідеї використання заморожених російських активів безпосередньо для підтримки України – з міркувань, що це похитне фінансові ринки, оскільки інвестори почнуть допускати можливість експропріації їхніх коштів, та через небездоганність цього рішення з точки зору міжнародного права. Через це першими "пішли в хід" прибутки від заморожених російських активів.

Проте на тлі зникнення допомоги від США та потреби оплачувати незамінну американську зброю для України союзники почали схилятися до нових кроків.

Німеччина і далі виступає проти конфіскації росактивів, але Мерц днями виступив з підтримкою ідеї про спосіб використати їх для підтримки України, яку раніше пропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Заморожені активи російського центробанку перебувають у депозитаріях Euroclear у Бельгії, а Euroclear своєю чергою вклав їх у Європейський центральний банк.

Ідея полягає у тому, щоб Єврокомісії надали доступ до цих коштів і там надали Україні безпроцентну позику на 140 млрд євро, розбивши її на кілька траншів. Щоб запобігти фактичній експропріації власності Росії, ці кредити будуть забезпечені бюджетними гарантіями країн-членів ЄС.

За задумом, коли у майбутньому війна закінчиться, Україна або отримає репарації від Росії і виплатить кредит ЄС. В уряді Німеччини кажуть, що у наступні місяці, за наявності згоди більшості країн ЄС і G7 на цю модель, можна буде розробити "юридично безпечний" механізм.

На думку Мерца, це стало б і чітким сигналом для України, що її не покинуть без підтримки, і підсилить суверенність рішень ЄС та дозволить ЄС і Україні визначати, як саме їх витратити, а також це стане сигналом для Москви – про те, що у Європі не бояться сміливих рішень, та що Україна буде мати гроші на свою оборону ще на кілька років, тож можливо час завершувати війну.

Як очікують, обговорення цієї ідеї у Копенгагені будуть дуже проміжними, а більш детальна дискусія піде на зустрічі Євроради у Брюсселі за три тижні.

Небажання Угорщини і Словаччини підтримати схему не буде перешкодою для її втілення, але на заваді може стати блокування продовження санкцій, які забезпечують замороження активів – адже їх потрібно продовжувати кожні пів року.

Водночас прем'єр-міністр Бельгії розкритикував пропозицію Єврокомісії використовувати заморожені активи російського центрального банку для фінансування "репараційного кредиту" Україні.