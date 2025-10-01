СМИ: Мерц будет убеждать страны ЕС о 140 млрд евро для Украины за счет росактивов

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует убеждать европейских коллег относительно плана предоставления Украине 140 млрд евро в течение следующих двух лет за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Мерц стремится убедить других партнеров в ЕС в правильности идеи предоставления Украине 140 млрд евро поддержки в течение следующих двух лет на военные расходы с использованием замороженных российских активов и будет говорить об этом на евросаммитах в Копенгагене 1-2 октября.

По мнению Мерца, эта сумма может сыграть крайне важную роль в возможностях Украины.

Правительство Германии долгое время сдержанно относилось к идее использования замороженных российских активов непосредственно для поддержки Украины – из соображений, что это пошатнет финансовые рынки, поскольку инвесторы начнут допускать возможность экспроприации их средств, и из-за небезупречности этого решения с точки зрения международного права. Поэтому первыми "пошли в ход" доходы от замороженных российских активов.

Однако на фоне исчезновения помощи от США и необходимости оплачивать незаменимое американское оружие для Украины союзники начали склоняться к новым шагам.

Германия продолжает выступать против конфискации росактивов, но Мерц на днях выступил с поддержкой идеи о способе использовать их для поддержки Украины, которую ранее предлагала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Замороженные активы российского центробанка находятся в депозитариях Euroclear в Бельгии, а Euroclear в свою очередь вложил их в Европейский центральный банк.

Идея заключается в том, чтобы Еврокомиссии предоставили доступ к этим средствам и там предоставили Украине беспроцентный заем на 140 млрд евро, разбив его на несколько траншей. Чтобы предотвратить фактическую экспроприацию собственности России, эти кредиты будут обеспечены бюджетными гарантиями стран-членов ЕС.

По замыслу, когда в будущем война закончится, Украина либо получит репарации от России, либо выплатит кредит ЕС. В правительстве Германии говорят, что в последующие месяцы, при наличии согласия большинства стран ЕС и G7 на эту модель, можно будет разработать "юридически безопасный" механизм.

По мнению Мерца, это стало бы и четким сигналом для Украины, что ее не оставят без поддержки, и усилит суверенность решений ЕС и позволит ЕС и Украине определять, как именно их потратить, а также это станет сигналом для Москвы – о том, что в Европе не боятся смелых решений, и что Украина будет иметь деньги на свою оборону еще на несколько лет, поэтому возможно время завершать войну.

Как ожидают, обсуждение этой идеи в Копенгагене будут очень промежуточными, а более детальная дискуссия пойдет на встрече Евросовета в Брюсселе через три недели.

Нежелание Венгрии и Словакии поддержать схему не будет препятствием для ее воплощения, но помехой может стать блокирование продления санкций, которые обеспечивают замораживание активов – ведь их нужно продолжать каждые полгода.

В то же время премьер-министр Бельгии раскритиковал предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы российского центрального банка для финансирования "репарационного кредита" Украине.