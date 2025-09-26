ЗМІ: Брюссель підготував пропозицію кредиту Україні на 140 млрд євро за рахунок росактивів

Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом 140 мільярдів євро.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у документі, направленому столицям держав ЄС, з яким ознайомилося видання Politico.

Ідею було представлено національним столицям напередодні зустрічі послів ЄС у п’ятницю, де вони готуватимуть підґрунтя для саміту європейських лідерів наступного тижня в Копенгагені.

Загальні контури цієї схеми обговорювалися неформально протягом кількох тижнів. Згідно з планами, Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації.

У такому випадку ЄС компенсує витрати компанії Euroclear, бельгійській фінансовій установі, яка зберігає заморожені російські активи, йдеться у документі.

Комісія зазначила, що кредит має надаватися траншами та використовуватися як для "оборонного співробітництва", так і для підтримки звичайних бюджетних потреб Києва.

Вона також запропонувала змінити правила продовження санкцій – від одностайності до кваліфікованої більшості, щоб знизити ризик блокування процесу Угорщиною та повернення активів Росії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав цю ідею у своїй статті у Financial Times у четвер – хоча наголосив, що кредит має фінансувати виключно військову допомогу.

Санкції також перебувають на порядку денному сьогоднішнього засідання Coreper II, оскільки данське головування поспішає підготувати 19-й пакет до саміту лідерів у Копенгагені.

Лідери ЄС зберуться у Копенгагені 1 жовтня, щоб обговорити, серед іншого, подальшу допомогу Україні за ширшого використання російських заморожених активів.