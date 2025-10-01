В Мюнхені з міркувань безпеки призупинили фестиваль Октоберфест

У Мюнхені триває масштабна поліцейська операція, що почалася у середу вранці – у зв’язку з ймовірною загрозою для відомого пивного фестивалю Октоберфест його робота призупинена.

Про це повідомляє видання Spiegel, пише "Європейська правда".

У середу вранці під час великої операції поліції в палаючому будинку в Мюнхені було знайдено вибухівку. Для її знешкодження були залучені спеціальні підрозділи. Повідомляли також про загиблу людину та про ймовірну стрілянину.

Зараз поліція перевіряє можливий зв’язок цих подій із Октоберфестом. "Можливі зв’язки з іншими місцями в Мюнхені перевіряються, серед них і з Терезієнвізе (площа, де проводять фестиваль. – Ред.)", – повідомила поліція у X. Поліція додала, що з цієї причини відкриття фестивального майданчика затримується.

За даними Süddeutsche Zeitung, мер міста Дітер Райтер заявив про "підтверджену загрозу вибуху". Він сказав, що "ми не можемо ризикувати і відкривати Октоберфест". За інформацією міської влади, територія фестивалю залишатиметься закритою щонайменше до 17:00.

Вранці пожежа та звуки вибуху на півночі Мюнхена спричинили масштабну рятувальну операцію. У житловому районі було знайдено повністю згорілий фургон і тяжко поранену людину біля розташованого неподалік озера.

О 4:41 надійшов екстрений виклик: жителі району на півночі баварської столиці почули вибухоподібні звуки або постріли та побачили полум’я. За даними поліції, потерпілий помер уранці. У X поліція повідомила, що ця особа може бути пов’язана з подіями навколо палаючого будинку. За попередніми даними, будинок був підпалений навмисно.

Поліція перекрила район, утворилися затори. За даними видання Bild, чоловік нібито заклав вибухівку у батьківському будинку та після цього скоїв самогубство. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У зазвичай тихому районі на околиці Мюнхена діяли важкоозброєні спецпризначенці. Поліція оголосила евакуацію в радіусі 200 метрів навколо палаючої будівлі, мешканців попросили залишити домівки. Також була закрита середня школа.

За словами представника пожежної служби, на місці працювало близько 100 вогнеборців.

Нагадаємо, напередодні мер Мюнхена Дітер Райтер звернувся до громадськості через три дні після тимчасового закриття переповненого фестивалю Октоберфест, який одночасно відвідували близько 300 тисяч людей.