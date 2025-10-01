В Мюнхене возобновляют работу Октоберфеста, приостановленного из-за угрозы взрыва

Мюнхенский пивной фестиваль Октоберфест, который был закрыт из-за угрозы взрыва, снова откроется в 17:30.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Полиция проверила ситуацию и не обнаружила угрозы, сообщил мэр Мюнхена Дитер Райтер (СДПГ) в Instagram.

По словам чиновников, продолжение Октоберфеста является безопасным. Поэтому территория фестиваля на Терезиенвизе будет снова открыта для посетителей.

Причиной многочасового закрытия стал взрыв на севере Мюнхена. В мэрии Мюнхена говорили о "неспецифической взрывной угрозе в связи со взрывом на севере Мюнхена".

У погибшего подозреваемого в совершении теракта было найдено письмо признания с упоминаниями об Октоберфесте. Город решил закрыть фестиваль, пока территория не будет тщательно обыскана.

На территории фестиваля было задействовано от 25 до 30 собак-ищеек бомб со всей Баварии, а также более 500 полицейских.