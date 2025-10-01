Посольство Німеччини в Литві не запросило скандального міністра на святкування Дня єдності

Посольство Німеччини в Литві вирішило не запрошувати литовського міністра культури Ігнаса Адомавічюса на захід у Вільнюсі в середу, присвячений Дню німецької єдності.

Цю інформацію підтвердили BNS два незалежні джерела, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Посольство не відповіло на запитання про це рішення, зазначивши лише, що прийом у Палаці Великих князів є закритим заходом і що список гостей не буде розголошуватися або коментуватися.

День німецької єдності, що відзначається щорічно 3 жовтня, присвячений об'єднанню Німеччини після холодної війни.

Рішення було прийнято на тлі суперечок щодо нещодавнього призначення Адомавічуса на посаду міністра культури. Коаліція передала портфель партії "Зоря Німану", що викликало негативну реакцію з боку діячів культури і спровокувало протести.

Лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс викликав суперечки минулого року своїми заявами з критикою Ізраїлю та звинуваченнями євреїв у злочинах проти етнічних литовців під час Другої світової війни.

Нагадаємо, у минулий четвер у Вільнюсі біля президентського палацу проходив протест представників культурної спільноти проти призначення Адомавічюса на посаду міністра культури.

Лідер литовських консерваторів, ексміністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас коментуючи призначення Адомавічюса, заявив, що литовські міністерства "перетворюються на цирк".