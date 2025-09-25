У Вільнюсі – протест проти призначення міністра культури від "Зорі Німану"

Вранці, 25 вересня, у литовському Вільнюсі, біля президентського палацу, відбувся протест представників культурної спільноти проти призначення Ігнатаса Адомавічюса з партії "Зоря Німану" на посаду міністра культури.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За даними міської ради, на акцію було видано дозвіл для участі до 2 тисяч людей.

Організатори також оприлюднили петицію з вимогою не допускати до уряду представників цієї політичної сили. Її вже підписали близько 50 тисяч людей, серед яких – відомі литовські митці, письменники, режисери та актори.

Фото: LRT

У петиції культурні діячі заявили, що передача Міністерства культури "Зорі Німану" є "небезпечним кроком", оскільки ця партія, за їхніми словами, не має ні компетенції, ні бачення для управління сферою культури, а її риторика є популістською та проросійською.

"Ми висловлюємо глибоку стурбованість рішенням уряду обміняти Міністерство культури на партію "Зоря Німану". Ця партія, відома своєю популістською, антисемітською та проросійською риторикою, у своїй програмі приділяє культурі абсолютно незначну увагу, ніколи не демонструвала необхідної компетентності для управління цією надзвичайно важливою сферою держави, а також не виявляла жодної прихильності до захисту культури та її автономії", – заявили підписанти.

Фото: LRT

Попри це, президент Гітанас Науседа у середу, 24 вересня, підписав указ про призначення Адомавічюса міністром культури, зауваживши, що зробив це "з важким серцем".

Сам Адомавічюс, коментуючи критику, заявив, що сумнівається в масштабах підтримки петиції та припустив, що проти нього могли виступити "опозиція та інші невідомі люди".

Напередодні протесту прем’єр-міністр Інга Ругінене зустрілася з культурними діячами та запропонувала компроміс: створити дорадчий формат для консультацій при формуванні команди міністерства.

Проте представники культури відповіли, що призначення Адомавічюса стало "червоною лінією", й оголосили про намір продовжувати акції протесту, страйки та бойкоти.

Також нагадаємо, що Науседа відхилив кандидатури Міндаугаса Яблонскіса і Повіласа Подярскіса від партії "Зоря Німану" до Кабінету міністрів на чолі з Інгою Ругінене. Першого номінували на міністра енергетики, другого – на міністра з питань довкілля.

Лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс після того заявив про фактичний розпад коаліції.

Ругінене прокоментувала, що не бачить підстав для таких заяв Жемайтайтіса, та закликала його запропонувати інших кандидатів.

Проте у вівторок вже і в лавах соціал-демократів допустили провал формування уряду та дострокові парламентські вибори.

