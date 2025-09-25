Опозиція Литви критикує нового міністра культури: маємо клоуна на посаді

Лідер литовських консерваторів, ексміністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас розкритикував призначення Ігнатаса Адомавічюса з партії "Зоря Німану" на посаду міністра культури, а також заявив, що литовські міністерства "перетворюються на цирк".

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Кащюнас заявив, що міністерства перетворюються "на цирк", а програма уряду – "на набір гасел".

За його словами, після падіння уряду Гінтаутаса Палуцкаса він хотів, щоб новий кабінет був сформований з упевненістю, встановивши нову, вищу планку.

"Але весь процес формування уряду показав, що ми все ще перебуваємо на дні", – заявив Кащюнас.

Він критично висловився про призначеного міністра культури Адомавічюса.

"Цей чоловік не може бути міністром культури. Я думаю, що дні клоунади минули, ми не можемо перетворювати міністерства на цирк. А поки що ми бачимо, що до нас приходить цирковий артист. Це велика проблема. Ми отримали клоуна на посаді міністра, що, безсумнівно, погано. Це, безперечно, матиме довгострокові наслідки", – додав він.

Звернемо увагу, що цього ж дня у Вільнюсі біля президентського палацу проходить протест представників культурної спільноти проти призначення Адомавічюса на посаду міністра культури.

Також нагадаємо, що Науседа відхилив кандидатури Міндаугаса Яблонскіса і Повіласа Подярскіса від партії "Зоря Німану" до Кабінету міністрів на чолі з Інгою Ругінене. Першого номінували на міністра енергетики, другого – на міністра з питань довкілля.

Лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс після того заявив про фактичний розпад коаліції.

Прем’єрка Литви Ругінене прокоментувала, що не бачить підстав для таких заяв Жемайтайтіса, та закликала його запропонувати інших кандидатів.

Проте пізніше вже і в лавах соціал-демократів допустили провал формування уряду та дострокові парламентські вибори.

