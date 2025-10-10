Еврокомиссия проверяет, как Snapchat и YouTube действуют для защиты несовершеннолетних

Еврокомиссия расследует деятельность двух платформ и двух магазинов приложений на предмет их соответствия цифровым правилам ЕС, разработанным для защиты несовершеннолетних.

Об этом ЕК сообщила в пятницу, пишет "Европейская правда".

Комиссия сообщила, что начала первые расследования в соответствии с Руководящими принципами защиты несовершеннолетних в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

Комиссия направила запросы о предоставлении информации компаниям Snapchat, YouTube, Apple Store и Google Play.

"Комиссия требует от Snapchat, YouTube, Apple и Google предоставить информацию об их системах проверки возраста, а также о том, как они предотвращают доступ несовершеннолетних к незаконным продуктам, включая наркотики или вейпы, или вредным материалам, таким как контент, пропагандирующий расстройства пищевого поведения", – говорится в сообщении.

Эти запросы являются первым шагом в процедуре контроля за выполнением законодательства – если после получения ответов комиссия заподозрит нарушения, она может начать формальное расследование.

Если компании будут признаны виновными в нарушении регламента, им может грозить штраф до 6% годового глобального дохода.

В июле сообщалось, что Европейская комиссия предоставила онлайн-платформам дополнительные рекомендации по защите несовершеннолетних в рамках Закона о цифровых услугах.

В июне Европейская комиссия поддержала потенциальное ограничение доступа несовершеннолетних к социальным сетям в отдельных государствах ЕС.