Швеція просуватиме в ЄС ідею "репараційної позики" для України

Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон заявила, що Європейський Союз має просувати пропозицію про використання заморожених російських активів на користь України з огляду на відсутність інших варіантів.

Заяву шведської міністерки наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Свантессон пообіцяла зробити "все необхідне, щоб усі країни підтримали" цей план.

"Оскільки війна триває, деякі країни виявляють більшу стриманість і не хочуть робити стільки ж, скільки Швеція, країни Північної Європи та Балтії, щоб фінансувати Україну", – додала вона.

ЄС продовжує роботу над так званим "репараційним кредитом", який дасть змогу використати до 185 млрд євро заморожених активів для покриття бюджетних дірок Києва та фінансування деяких його військових потреб.

Цей план є складним з юридичної точки зору, оскільки ЄС хоче уникнути прямої конфіскації коштів, щоб не завдати шкоди репутації своєї фінансової системи і євро, а також уникнути судових позовів.

Крім того, Єврокомісія хоче полегшити продовження заморожування активів кваліфікованою більшістю голосів замість необхідної наразі одностайності, щоб запобігти потенційному вето з боку Угорщини.

Ідея позики з використанням російських заморожених активів полягає у тому, що Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні вже цього місяця.

У відповідь Росія почала погрожувати націоналізувати західні компанії.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи будуть використані для фінансування кредитів Україні.