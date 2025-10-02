Мерц очікує рішення щодо використання росактивів для України у жовтні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні вже цього місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Через три тижні, швидше за все, буде прийнято конкретне рішення на наступній Європейській Раді", – сказав він на засіданні Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

Він підкреслив: "Я підтримаю будь-який шлях, який дозволить використовувати російські активи".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше визнала, що надання "репараційної позики" Україні викликає вагання в багатьох країн-членів ЄС. Серед прихильників цієї ідеї – Німеччина, Швеція та Фінляндія.

Копенгаген також вважає, що це можливо реалізувати, попри юридичну складність питання.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив у четвер, що звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи, що знаходяться в його країні, будуть використані для фінансування кредитів Україні.