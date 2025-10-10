Швеция будет продвигать в ЕС идею "репарационного займа" для Украины

Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила, что Европейский Союз должен продвигать предложение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины, учитывая отсутствие других вариантов.

Заявление шведского министра приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Свантессон пообещала сделать "все необходимое, чтобы все страны поддержали" этот план.

"Поскольку война продолжается, некоторые страны проявляют большую сдержанность и не хотят делать столько же, сколько Швеция, страны Северной Европы и Балтии, чтобы финансировать Украину", – добавила она.

ЕС продолжает работу над так называемым "репарационным кредитом", который позволит использовать до 185 млрд евро замороженных активов для покрытия бюджетных дыр Киева и финансирования некоторых его военных нужд.

Этот план сложен с юридической точки зрения, поскольку ЕС хочет избежать прямой конфискации средств, чтобы не нанести ущерб репутации своей финансовой системы и евро, а также избежать судебных исков.

Кроме того, Еврокомиссия хочет облегчить продление замораживания активов квалифицированным большинством голосов вместо необходимого сейчас единодушия, чтобы предотвратить потенциальное вето со стороны Венгрии.

Идея займа с использованием российских замороженных активов заключается в том, что Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и оплатит послевоенные репарации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает решения об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине уже в этом месяце.

В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии того, что они разделят риски, если замороженные российские активы будут использованы для финансирования кредитов Украине.