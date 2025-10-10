Міноборони Британії: ракети для України доставили на кілька місяців швидше

Британський державний міністр з питань оборонної готовності та промисловості Люк Поллард заявив, що сотні ракет доставлені в Україну на кілька місяців раніше запланованого терміну.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 10 жовтня, Міноборони Британії повідомило, що Поллард очолив торговельну делегацію, яка цього тижня відвідала Київ з метою збільшення військової підтримки України.

"Важливі для України ракети доставлено на кілька місяців раніше запланованого терміну", – йдеться у заяві оборонного відомства країни.

Зазначається, що сотні ракет протиповітряної оборони доставлені на п'ять місяців раніше. Як повідомляється, це відбувається після того, як найбільший виробник дронів в Україні інвестував 200 млн фунтів стерлінгів у виробництво дронів у Великій Британії, створивши 500 робочих місць.

У Міноборони Британії зазначили, що ці ракети, відомі як легкі багатоцільові ракети (LMM), забезпечують захист України від загроз з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Зазначається, що ця заява з'явилася в той час, коли компанія Thales, що базується в Белфасті, переходить до наступного етапу роботи зі своїми українськими партнерами.

"Останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, підписаної на початку року, дозволить інтегрувати ці ракети, що забезпечують перемогу в боях, в систему протиповітряної оборони України, що є важливим кроком для розвитку власних суверенних можливостей України", – заявили у Британії.

Також Поллард додав, що Британія посилює свою непохитну прихильність до допомоги Україні в захисті від незаконного вторгнення Росії.

"Тільки цього року ми витрачаємо 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найбільшою сумою за всю історію", – підсумував він.

Цього ж дня Поллард заявив, що проєкт зі спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україною та Британією перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.

Як повідомляли, 11 вересня Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів.

Раніше у британському Міноборони повідомили, що першим спільним проєктом стане новий передовий безпілотник-перехоплювач протиповітряної оборони під назвою Project Octopus.