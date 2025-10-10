Минобороны Британии: ракеты для Украины доставили на несколько месяцев быстрее

Британский государственный министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Люк Поллард заявил, что сотни ракет доставлены в Украину на несколько месяцев раньше запланированного срока.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 10 октября, Минобороны Великобритании сообщило, что Поллард возглавил торговую делегацию, которая на этой неделе посетила Киев с целью увеличения военной поддержки Украины.

"Важные для Украины ракеты доставлены на несколько месяцев раньше запланированного срока", – говорится в заявлении оборонного ведомства страны.

Отмечается, что сотни ракет противовоздушной обороны доставлены на пять месяцев раньше. Как сообщается, это происходит после того, как крупнейший производитель дронов в Украине инвестировал 200 млн фунтов стерлингов в производство дронов в Великобритании, создав 500 рабочих мест.

В Минобороны Британии отметили, что эти ракеты, известные как легкие многоцелевые ракеты (LMM), обеспечивают защиту Украины от угроз с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Отмечается, что это заявление появилось в то время, когда компания Thales, базирующаяся в Белфасте, переходит к следующему этапу работы со своими украинскими партнерами.

"Последний этап соглашения на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, подписанного в начале года, позволит интегрировать эти ракеты, обеспечивающие победу в боях, в систему противовоздушной обороны Украины, что является важным шагом для развития собственных суверенных возможностей Украины", – заявили в Британии.

Также Поллард добавил, что Британия усиливает свою непоколебимую приверженность к помощи Украине в защите от незаконного вторжения России.

"Только в этом году мы тратим 4,5 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, что является самой большой суммой за всю историю", – подытожил он.

В этот же день Поллард заявил, что проект по совместному производству дронов-перехватчиков Украиной и Британией находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

Как сообщалось, 11 сентября Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков.

Ранее в британском Минобороны сообщили, что первым совместным проектом станет новый передовой беспилотник-перехватчик противовоздушной обороны под названием Project Octopus.