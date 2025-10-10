Фон дер Ляєн поговорить з угорським комісаром про спробу шпигунства за Єврокомісією

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує зустрітись із угорським комісаром Олівером Варгеї та порушити питання про викриту у ЗМІ спробу Будапешта шпигувати за роботою Комісії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це на брифінгу у пʼятницю сказала речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Напередодні у ЗМІ з’явилося розслідування німецьких та бельгійських журналістів про те, що угорські агенти у Брюсселі намагалися завербувати європосадовців, у тому числі співробітника Єврокомісії.

Це відбулось у той час, коли Варгеї – нині комісар ЄС з питань охорони здоров'я та добробуту тварин – працював послом Угорщини в Брюсселі.

"Очевидно, що президентка фон дер Ляєн має намір порушити це питання і обговорити його безпосередньо з комісаром Варгеї", – сказала Піньо на пресконференції в Брюсселі.

Вона додала, що зустріч відбудеться "найближчим часом".

Раніше повідомлялось, що після Єврокомісія вирішила створити спеціальну внутрішню групу для розслідування повідомлень ЗМІ про те, що агенти розвідки Угорщини в Брюсселі намагалися завербувати європосадовців.

Наприкінці 2024 року видання Німеччини та Бельгії вже випускали спільне розслідування про те, як угорські спецслужби шпигували за посадовцями ЄС.