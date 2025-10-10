Фон дер Ляйен поговорит с венгерским комиссаром о попытке шпионажа за Еврокомиссией

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с венгерским комиссаром Оливером Вархеи и поднять вопрос о разоблаченной в СМИ попытке Будапешта шпионить за работой Комиссии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом на брифинге в пятницу сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Накануне в СМИ появилось расследование немецких и бельгийских журналистов о том, что венгерские агенты в Брюсселе пытались завербовать еврочиновников, в том числе сотрудника Еврокомиссии.

Это произошло в то время, когда Вархеи – ныне комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и благополучия животных – работал послом Венгрии в Брюсселе.

"Очевидно, что президент фон дер Ляйен намерена поднять этот вопрос и обсудить его непосредственно с комиссаром Вархеи", – сказала Пиньо на пресс-конференции в Брюсселе.

Она добавила, что встреча состоится "в ближайшее время".

Ранее сообщалось, что после Еврокомиссия решила создать специальную внутреннюю группу для расследования сообщений СМИ о том, что агенты разведки Венгрии в Брюсселе пытались завербовать еврочиновников.

В конце 2024 года издания Германии и Бельгии уже выпускали совместное расследование о том, как венгерские спецслужбы шпионили за чиновниками ЕС.