Єврокомісія створює групу для оцінки звинувачень щодо дій розвідки Угорщини

Новини — Четвер, 9 жовтня 2025, 15:45 — Тетяна Висоцька

Єврокомісія вирішила створити спеціальну внутрішню групу для розслідування повідомлень ЗМІ про те, що агенти розвідки Угорщини в Брюсселі намагалися завербувати європосадовців, у тому числі співробітника Єврокомісії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомив журналістам речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

Єврокомісія проведе внутрішнє розслідування щодо повідомлень у медіа про вербування її співробітника агентами угорської розвідки.  

"Комісія, звісно, бере до уваги всі повідомлення, що з’явилися сьогодні щодо цього питання, згідно з якими угорська розвідувальна служба здійснювала шпигунські операції проти Європейського Союзу та його співробітників", – повідомив Уйварі.

Він додав, що Єврокомісія "сприймає такі звинувачення дуже серйозно і залишається відданою справі захисту співробітників Комісії, її інформації та мереж від незаконних розвідувальних дій". 

"Можу сказати, що ми створюємо внутрішню групу для розгляду цих звинувачень", – заявив речник Єврокомісії.

Він відмовився надавати більш детальну інформацію, оскільки це – "питання оперативної безпеки".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо перевірки дій єврокомісара від Угорщини Олівера Варгеї, під керівництвом якого, за інформацією ЗМІ, працював угорський агент у 2015-2017 роках у посольстві Угорщини в ЄС, Балаж Уйварі зауважив, що "все це лише звинувачення, і ми їх перевіряємо".

"Створюється спеціальна внутрішня група, яка розглядатиме ці звинувачення більш детально. І ще раз наголошую: члени Колегії (європейські комісари. – "ЄП") зобов’язані дотримуватися відповідних положень – ми маємо Кодекс поведінки, зокрема статтю 2, а також статтю 245 Договору. Саме вони несуть відповідальність за дотримання цих положень", – підсумував він.

Як повідомляла "Європейська правда", 9 жовтня у ЗМІ з’явилося розслідування німецьких та бельгійських журналістів про те, що угорські агенти у Брюсселі намагалися завербувати європосадовців, у тому числі співробітника Єврокомісії.  

Наприкінці 2024 року видання Німеччини та Бельгії вже випускали спільне розслідування про те, як угорські спецслужби шпигували за посадовцями ЄС

Єврокомісія Угорщина
