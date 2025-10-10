Премʼєр Бельгії з гумором відреагував на зірваний замах на себе

Бельгійський премʼєр-міністр Барт Де Вевер відреагував жартом на викритий напередодні замах на себе.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У пʼятницю Де Вевер опублікував на Instagram фото зі своїм котом Максимусом, у якого нібито питає: "Максимусе, вмієш ловити дрони?"

Кіт у відповідь нібито каже: "Ловити мрію? Як ніхто інший".

Фото: Instagram Максимуса Тексторіса Пульчера

Відповідь обігрує подібне звучання у нідерландській мові слів "дрон" (drone) та "мрія" (droom) – премʼєр Бельгії мав на увазі, що затримані в четвер зловмисники хотіли здійснити замах за допомогою безпілотника.

У четвер в Антверпені затримали трьох підозрюваних у плануванні джихадистських терористичних нападів на політиків, зокрема премʼєра Бельгії Де Вевера.

Слідчі припускають, що зловмисники хотіли використати дрон для перевезення вибухового пристрою.

Максимус Тексторіс Пульчер – шотландський висловухий кіт – з кінця липня оселився в офісі бельгійського премʼєра, а його Instagram-акаунт вже має понад 62 тисячі підписників.