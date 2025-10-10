Премʼєр Бельгії з гумором відреагував на зірваний замах на себе
Новини — П'ятниця, 10 жовтня 2025, 16:52 —
Бельгійський премʼєр-міністр Барт Де Вевер відреагував жартом на викритий напередодні замах на себе.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У пʼятницю Де Вевер опублікував на Instagram фото зі своїм котом Максимусом, у якого нібито питає: "Максимусе, вмієш ловити дрони?"
Кіт у відповідь нібито каже: "Ловити мрію? Як ніхто інший".
Відповідь обігрує подібне звучання у нідерландській мові слів "дрон" (drone) та "мрія" (droom) – премʼєр Бельгії мав на увазі, що затримані в четвер зловмисники хотіли здійснити замах за допомогою безпілотника.
У четвер в Антверпені затримали трьох підозрюваних у плануванні джихадистських терористичних нападів на політиків, зокрема премʼєра Бельгії Де Вевера.
Слідчі припускають, що зловмисники хотіли використати дрон для перевезення вибухового пристрою.
Максимус Тексторіс Пульчер – шотландський висловухий кіт – з кінця липня оселився в офісі бельгійського премʼєра, а його Instagram-акаунт вже має понад 62 тисячі підписників.