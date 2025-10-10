Премьер Бельгии с юмором отреагировал на сорванное покушение на себя

Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер отреагировал шуткой на разоблаченное накануне покушение на себя.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пятницу Де Вевер опубликовал в Instagram фото со своим котом Максимусом, у которого якобы спрашивает: "Максимус, умеешь ловить дроны?"

Кот в ответ якобы говорит: "Ловить мечту? Как никто другой".

Фото: Instagram Максимуса Тексторіса Пульчера

Ответ обыгрывает подобное звучание в нидерландском языке слов "дрон" (drone) и "мечта" (droom) – премьер Бельгии имел в виду, что задержанные в четверг злоумышленники хотели совершить покушение с помощью беспилотника.

В четверг в Антверпене задержали трех подозреваемых в планировании джихадистских террористических нападений на политиков, в том числе премьера Бельгии Де Вевера.

Следователи предполагают, что злоумышленники хотели использовать дрон для перевозки взрывного устройства.

Максимус Тексторис Пульчер – шотландский вислоухий кот – с конца июля поселился в офисе бельгийского премьера, а его Instagram-аккаунт уже имеет более 62 тысяч подписчиков.