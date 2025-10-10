Україна і Нідерланди домовились про спільне виробництво дронів

Україна та Нідерланди у пʼятницю підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив на Х президент Володимир Зеленський.

Меморандум про спільне виробництво дронів був підписаний у межах візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

Зеленський назвав його "новим важливим кроком у нашій оборонній співпраці з Нідерландами" та "одним із перспективних напрямів двосторонньої співпраці".

Він також подякував Нідерландам за підтримку України, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії сягнула вже 9 мільярдів доларів.

"Під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом ми обговорили розвиток спільного виробництва дронів і реалізацію ініціативи та співпрацю в цьому питанні з Нідерландами", – додав глава держави.

Раніше також повідомлялось, що проєкт зі спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україною та Британією перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.

У вересні Україна та Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.