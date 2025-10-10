Украина и Нидерланды договорились о совместном производстве дронов
Украина и Нидерланды в пятницу подписали меморандум о совместном производстве беспилотников.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Меморандум о совместном производстве дронов был подписан в рамках визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.
Зеленский назвал его "новым важным шагом в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами" и "одним из перспективных направлений двустороннего сотрудничества".
Он также поблагодарил Нидерланды за поддержку Украины, которая с начала полномасштабного вторжения России достигла уже 9 миллиардов долларов.
"Во время сегодняшней встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом мы обсудили развитие совместного производства дронов и реализацию инициативы и сотрудничество в этом вопросе с Нидерландами", – добавил глава государства.
Ранее также сообщалось, что проект по совместному производству дронов-перехватчиков Украиной и Великобританией находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.
В сентябре Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.