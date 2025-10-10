ЗМІ: зірваний замах на прем’єра Бельгії загрожував і лідеру ультраправих Нідерландів

Зірваний замах на прем’єр-міністра Бельгії нібито загрожував також лідеру ультраправих Нідерландів та меру Антверпена.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Brussels Times, цитуючи матеріал на джерела Gazet van Antwerpen.

У рамках змови, викритої поліцією Антверпена і федеральною прокуратурою Бельгії, нібито була загроза не лише для прем’єр-міністра Барта Де Вевера.

Зловмисники розглядали як потенційну ціль також меру Антверпена, і правоохоронні структури попередили її про це.

Крім того, загроза нібито була для лідера ультраправої "Партії свободи" Герта Вілдерса.

"Зараз з’ясовується, чи ці повідомлення правдиві, чи ні. Доки я не знатиму, я нікуди не йду", – написав Вілдерс, маючи на увазі, що залишатиметься вдома.

У зв’язку з потенційною загрозою він скасував участь у програмі мовника NOS. Раніше Вілдерс також висловив підтримку Барту Де Веверу.

Сам прем’єр Бельгії відреагував жартом на викритий замах на себе.

Нагадаємо, у четвер в Антверпені затримали трьох підозрюваних у плануванні джихадистських терористичних нападів на політиків, зокрема премʼєра Бельгії Де Вевера.

Слідчі припускають, що зловмисники хотіли використати дрон для перевезення вибухового пристрою.