СМИ: сорванное покушение на премьера Бельгии угрожало и лидеру ультраправых Нидерландов

Сорванное покушение на премьер-министра Бельгии якобы угрожало также лидеру ультраправых Нидерландов и мэру Антверпена.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Brussels Times, цитируя материал на источники Gazet van Antwerpen.

В рамках заговора, разоблаченного полицией Антверпена и федеральной прокуратурой Бельгии, якобы была угроза не только для премьер-министра Барта Де Вевера.

Злоумышленники рассматривали в качестве потенциальной цели также мэра Антверпена, и правоохранительные структуры предупредили ее об этом.

Кроме того, угроза якобы была для лидера ультраправой "Партии свободы" Герта Вилдерса.

"Сейчас выясняется, правдивы ли эти сообщения или нет. Пока я не буду знать, я никуда не иду", – написал Вилдерс, имея в виду, что останется дома.

В связи с потенциальной угрозой он отменил участие в программе вещателя NOS. Ранее Вилдерс также выразил поддержку Барту Де Веверу.

Сам премьер Бельгии отреагировал шуткой на разоблаченное покушение на себя.

Напомним, в четверг в Антверпене задержали трех подозреваемых в планировании джихадистских террористических нападений на политиков, в частности премьера Бельгии Де Вевера.

Следователи предполагают, что злоумышленники хотели использовать дрон для перевозки взрывного устройства.