СМИ: сорванное покушение на премьера Бельгии угрожало и лидеру ультраправых Нидерландов
Сорванное покушение на премьер-министра Бельгии якобы угрожало также лидеру ультраправых Нидерландов и мэру Антверпена.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Brussels Times, цитируя материал на источники Gazet van Antwerpen.
В рамках заговора, разоблаченного полицией Антверпена и федеральной прокуратурой Бельгии, якобы была угроза не только для премьер-министра Барта Де Вевера.
Злоумышленники рассматривали в качестве потенциальной цели также мэра Антверпена, и правоохранительные структуры предупредили ее об этом.
Кроме того, угроза якобы была для лидера ультраправой "Партии свободы" Герта Вилдерса.
"Сейчас выясняется, правдивы ли эти сообщения или нет. Пока я не буду знать, я никуда не иду", – написал Вилдерс, имея в виду, что останется дома.
В связи с потенциальной угрозой он отменил участие в программе вещателя NOS. Ранее Вилдерс также выразил поддержку Барту Де Веверу.
Сам премьер Бельгии отреагировал шуткой на разоблаченное покушение на себя.
Напомним, в четверг в Антверпене задержали трех подозреваемых в планировании джихадистских террористических нападений на политиков, в частности премьера Бельгии Де Вевера.
Следователи предполагают, что злоумышленники хотели использовать дрон для перевозки взрывного устройства.