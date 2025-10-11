США 1 листопада запровадять додаткові 100% мита на товари з Китаю

Американський президент Дональд Трамп заявив, що з 1 листопада, "або й раніше", введе 100% мито на товари з Китаю, у відповідь на останнє різке обмеження Пекіном експорту рідкісноземельних матеріалів та технологій їхнього виробництва.

Про це президент США написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Ввечері 10 жовтня Трамп заявив, що Китай зайняв "надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі" та надіслав "всьому світу надзвичайно ворожий лист".

За словами Трампа, у цьому листі Пекін заявив, що з 1 листопада він запровадить масштабний експортний контроль "практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються ним".

"Це стосується ВСІХ країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральним ганьбою у відносинах з іншими країнами", – написав американський президент.

Відтак Трамп заявив, що з огляду на те, що Китай "зайняв цю безпрецедентну позицію" – США з 1 листопада, "або раніше, залежно від подальших дій або змін з боку Китаю", введуть 100-відсотковий митний тариф на Китай, "понад будь-який тариф, який вони сплачують зараз".

Також, за його словами, 1 листопада США введуть експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

Зазначимо, 9 жовтня Китай оголосив про негайне посилення заходів контролю над експортом рідкісноземельних елементів, розширивши обмеження на технології переробки та заборонивши поставки іноземним підприємствам оборонної промисловості.

Скриншот: Truth Social

Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.

ЗМІ також дізнались, що адміністрація Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на маршрутах до і з США.