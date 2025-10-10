Reuters: Вашингтон готує заборону китайським авіакомпаніям літати до США над Росією

У четвер адміністрація Трампа запропонувала заборонити китайським авіакомпаніям здійснювати польоти над Росією на маршрутах до і з США.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Американські авіакомпанії вже давно критикують рішення дозволяти китайським перевізникам літати над територією Росії на маршрутах до США, оскільки це дає їм перевагу у вигляді скороченого часу польоту та меншої витрати пального, що знижує витрати.

Міністерство транспорту США у четвер заявило у своєму проєкті розпорядження, що поточна ситуація є "несправедливою і призвела до значних негативних наслідків для конкурентоспроможності американських авіаперевізників".

У документі також зазначено, що запропоноване обмеження щодо використання російського повітряного простору у рамках дозволів для іноземних авіакомпаній, виданих у США, не стосується вантажних рейсів.

Рішення Міністерства транспорту може вплинути на деякі рейси до США, які виконують Air China, China Eastern, Xiamen Airlines та China Southern.

У розпорядженні не згадується гонконзька авіакомпанія Cathay Pacific, яка пролітає над Росією на маршруті з Нью-Йорка до Гонконгу.

Пропозиція заборонити китайським авіакомпаніям використовувати російський повітряний простір на маршрутах до США з’явилася на тлі зростання напруженості між Пекіном і Вашингтоном через низку економічних питань.

Очікується, що президент США Дональд Трамп та його китайський колега Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч у Південній Кореї наприкінці жовтня.

Нещодавно Трамп заявив, що обговорював з Сі Цзіньпіном питання російсько-української війни: він вважає, що Китай може сприяти мирному врегулюванню.

Також Трамп говорив, що якби Європа вдарила санкціями по Китаю, який купує нафту в Росії, то Пекін тиснув би Москву, щоб змусити її закінчити війну проти України.