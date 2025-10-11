США 1 ноября введут дополнительные 100% пошлины на товары из Китая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября, "или даже раньше", введет 100% пошлину на товары из Китая, в ответ на последнее резкое ограничение Пекином экспорта редкоземельных материалов и технологий их производства.

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Вечером 10 октября Трамп заявил, что Китай занял "чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли" и отправил "всему миру чрезвычайно враждебное письмо".

По словам Трампа, в этом письме Пекин заявил, что с 1 ноября он введет масштабный экспортный контроль "практически на все товары, которые он производит, а также на некоторые товары, которые даже не производятся им".

"Это касается ВСЕХ стран без исключения и, очевидно, является планом, разработанным ими еще несколько лет назад. Это абсолютно неслыханно в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами", – написал американский президент.

Поэтому Трамп заявил, что, учитывая то, что Китай "занял эту беспрецедентную позицию", США с 1 ноября, "или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений со стороны Китая", введут 100-процентный таможенный тариф на Китай, "выше любого тарифа, который они платят сейчас".

Также, по его словам, 1 ноября США введут экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

Отметим, 9 октября Китай объявил о немедленном усилении мер контроля над экспортом редкоземельных элементов, расширив ограничения на технологии переработки и запретив поставки иностранным предприятиям оборонной промышленности.

Китай и США находятся в состоянии торгового противостояния из-за ограничений, затрагивающих такие ключевые отрасли, как полупроводники и редкоземельные элементы.

СМИ также узнали, что администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям осуществлять полеты над Россией на маршрутах в и из США.