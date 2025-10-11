У Вільнюсі проведуть навчання зі захисту продовольчих магазинів

У суботу, 11 жовтня, Литовський союз стрільців проведе у Вільнюсі навчання з охорони найважливіших продовольчих магазинів у разі надзвичайної ситуації.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Ці навчання є частиною мобілізаційних навчань "Щит Вітязя 2025".

Як зазначається, у Литві є 207 призначених магазинів та аптек, 27 з яких знаходяться у Вільнюсі. Вони повинні бути здатні забезпечити близько половини населення столиці необхідними продуктами за один день, навіть у разі відключення електроенергії або зв'язку.

"Держава створила багаторівневу модель продовольчого резерву, щоб забезпечити населення основними продуктами навіть у кризові часи. Перші три дні покриваються особистими запасами мешканців, на 4-6 день відповідальність бере на себе місцева влада, а з сьомого дня вступає в дію державний резерв", – заявив литовський уряд.

Згідно із заявою, ця система базується на угодах з виробниками та роздрібними торговцями, тому резерви складаються з продуктів, які вже підготовлені або можуть бути швидко підготовлені та негайно доставлені споживачам.

Магазини працюватимуть у звичайному режимі, і мешканцям не потрібно вживати жодних додаткових заходів. Їх просять зберігати спокій, поводитися як зазвичай, дотримуватися громадського порядку і, за необхідності, слідувати оголошенням та рекомендаціям відповідальних органів влади.

Найбільші навчальні мобілізаційні навчання "Щит Вітязя 2025" розпочалися в понеділок, 6 жовтня, і завершаться в суботу, 11 жовтня. Під час цих навчань будуть перевірені дії та взаємодія державних установ, НУО та муніципалітетів у разі звичайних та гібридних загроз. Було проведено навчання з евакуації мешканців Вільнюса, а також перевірено систему оповіщення по всій Литві, серед іншого.

У навчанні взяли участь приблизно 1200 державних службовців, чиновників, представників муніципалітетів та близько 1000 волонтерів із 115 установ та агентств.

Нещодавно писали, що щорічні навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon розпочнуться 13 жовтня.