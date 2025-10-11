В Вильнюсе проведут учения по защите продовольственных магазинов

В субботу, 11 октября, Литовский союз стрелков проведет в Вильнюсе учения по охране важнейших продовольственных магазинов в случае чрезвычайной ситуации.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Эти учения являются частью мобилизационных учений "Щит Витязя 2025".

Как отмечается, в Литве есть 207 назначенных магазинов и аптек, 27 из которых находятся в Вильнюсе. Они должны быть способны обеспечить около половины населения столицы необходимыми продуктами за один день, даже в случае отключения электроэнергии или связи.

"Государство создало многоуровневую модель продовольственного резерва, чтобы обеспечить население основными продуктами даже в кризисные времена. Первые три дня покрываются личными запасами жителей, на 4-6 день ответственность берет на себя местная власть, а с седьмого дня вступает в действие государственный резерв", – заявило литовское правительство.

Согласно заявлению, эта система базируется на соглашениях с производителями и розничными торговцами, поэтому резервы состоят из продуктов, которые уже подготовлены или могут быть быстро подготовлены и немедленно доставлены потребителям.

Магазины будут работать в обычном режиме, и жителям не нужно принимать никаких дополнительных мер. Их просят сохранять спокойствие, вести себя как обычно, соблюдать общественный порядок и, при необходимости, следовать объявлениям и рекомендациям ответственных органов власти.

Крупнейшие учебные мобилизационные учения "Щит Витязя 2025" начались в понедельник, 6 октября, и завершатся в субботу, 11 октября. Во время этих учений будут проверены действия и взаимодействие государственных учреждений, НПО и муниципалитетов в случае обычных и гибридных угроз. Были проведены учения по эвакуации жителей Вильнюса, а также проверена система оповещения по всей Литве, среди прочего.

В учениях приняли участие около 1200 государственных служащих, чиновников, представителей муниципалитетов и около 1000 волонтеров из 115 учреждений и агентств.

Недавно писали, что ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начнутся 13 октября.