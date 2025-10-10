НАТО з понеділка розпочне свої щорічні ядерні навчання 

Щорічні навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon розпочнуться 13 жовтня.

Про це оголосив у п'ятницю генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, пише "Європейська правда".

Рютте зазначив, що навчання допомагають забезпечити надійність, безпеку та ефективність ядерного стримування НАТО.

"Важливо зазначити, що ці навчання проводяться щорічно. Це щорічні навчання, і вони проводяться регулярно", – сказав генсек.

Він додав, що ці навчання є чітким сигналом для будь-якого потенційного супротивника про те, що Альянс може захистити та обороняти всіх своїх членів від будь-якої загрози.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, союзники по НАТО обговорюють можливість рішучішої реакції на щоразу більш провокаційні дії Росії проти країн-членів Альянсу, не виключаючи, зокрема, військової відповіді.

Також стало відомо, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що НАТО готовий відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками, зокрема і збиваючи їх.